В среду, 12 января, в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Главной темой переговоров будет возможное вторжение России в Украину.

Альянс готов вести переговоры с Москвой о повышении открытости в отношении военных учений и избежании случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также о контроле над вооружениями в отношении ракет в Европе, сообщили дипломаты НАТО.

Впрочем, многие требования России, изложенные в двух проектах договоров в декабре, являются неприемлемыми, включая призывы сократить деятельность Альянса до уровня 1990-х годов и обещание не принимать новых членов.

Представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила:

Давайте проясним: действия России ускорили этот кризис. Мы стремимся использовать дипломатию для деэскалации ситуации.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

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