Заседание Совета Россия-НАТО: Украина в повестке дня [ Редактировать ]
В среду, 12 января, в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. Об этом сообщает Reuters.
Главной темой переговоров будет возможное вторжение России в Украину.
Альянс готов вести переговоры с Москвой о повышении открытости в отношении военных учений и избежании случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также о контроле над вооружениями в отношении ракет в Европе, сообщили дипломаты НАТО.
Впрочем, многие требования России, изложенные в двух проектах договоров в декабре, являются неприемлемыми, включая призывы сократить деятельность Альянса до уровня 1990-х годов и обещание не принимать новых членов.
Представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила:
Давайте проясним: действия России ускорили этот кризис. Мы стремимся использовать дипломатию для деэскалации ситуации.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 11 января, постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила о том, что пока не видит возможности для большого компромисса с Россией
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сделал заявление
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину
Во вторник, 11января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сделал заявление
Украина доверяет США как надежному партнеру во время переговоров России и США в Женеве