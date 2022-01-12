В среду, 12 января, в масштабном ДТП под Харьковом погибли трое людей. Дети, которые находились в такси, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

ДТП произошло около 08:00 на Окружной дороге, вблизи села Черкасская Лозовая.

По информации спасателей, там столкнулись два автомобиля: Kia Optima и Toyota Camry. Автомобиль такси от удара влетел в отбойник. В результате погибли водитель и женщина в Toyota, а также мужчина за рулем Kia.

Также среди пострадавших числятся двое детей возрастом около 2-3 лет. Их госпитализировали. На месте работают медики, спасатели и правоохранители. Обстоятельства ДТП выяcняют.

Как сообщил журналистам Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, на месте погибли трое людей в возрасте 30-40 лет.

Мальчик и девочка получили черепномозговые травмы, переломы бедра. Среди погибших в ДТП числится и мать детей.

Читайте также, в центре Харькова произошло ДТП. Так, фура протаранила трамвай, в котором ехали пассажиры, водитель фуры сдал назад, а затем резко двинулся вперед и врезался в трамвай.

Кроме того, в Киевской области, на трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.