В Канаде вводят налог для невакцинированных [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Власти канадской провинции Квебек обложат налогом всех взрослых граждан, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19 без уважительных медицинских причин. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
С непривитых граждан будут взимать не менее 100 канадских долларов ($80). Премьер-министр Квебека Франсуа Лего сообщил, что в провинции около 10% населения до сих пор непривиты. На них приходится около 50% тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии.
Вакцина - это ключ к борьбе с вирусом. Вот почему мы требует вложиться в общественное здоровье взрослых, которые отказываются от вакцинации по немедицинским причинам. Непривитое меньшинство, учитывая все обстоятельства, "забивает" наши больницы... 10 процентов населения не могут обременять 90 процентов.
При населении 8 млн человек, около 800 тыс. жителей Квебека остаются непривитыми. В настоящее время в провинции госпитализировано с коронавирусом 2742 человек.
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