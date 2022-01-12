Власти канадской провинции Квебек обложат налогом всех взрослых граждан, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19 без уважительных медицинских причин. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

С непривитых граждан будут взимать не менее 100 канадских долларов ($80). Премьер-министр Квебека Франсуа Лего сообщил, что в провинции около 10% населения до сих пор непривиты. На них приходится около 50% тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии.

Вакцина - это ключ к борьбе с вирусом. Вот почему мы требует вложиться в общественное здоровье взрослых, которые отказываются от вакцинации по немедицинским причинам. Непривитое меньшинство, учитывая все обстоятельства, "забивает" наши больницы... 10 процентов населения не могут обременять 90 процентов.

При населении 8 млн человек, около 800 тыс. жителей Квебека остаются непривитыми. В настоящее время в провинции госпитализировано с коронавирусом 2742 человек.

Как сообщали "Подробности", всем гражданам Грузии старше 50 лет, которые начиная с 1 января 2022 года получат первую дозу вакцины от коронавируса, государство заплатит по 200 лари (1765 грн).