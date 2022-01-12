За жарти із псевдомінуванням можна сісти у в'язницю на 8 років.

І як я вже сказав перед матеріалом Валерії, хвиля псевдомінувань прокотилася всією Україною. Загалом поліцейські перевірили аж 600 об'єктів у різних містах.

В Одесі "мінували" головну ялинку і торговельні центри. А одразу в трьох містах - Дніпрі, Львові та Черкасах - "замінували" всі школи. У Дніпрі - оперативно все перевірили, з'ясували, що це фейк - і повернули дітей за парти. А от у Львові та Черкасах учнів перевели на дистанційку. До речі, черкаському "мінеру" не зашкодило б самому піти до школи. Свої погрози він надіслав електронним листом. І в тексті наробив купу помилок. Та ще й залишив свої контакти в Телеграмі. Зазначу, що за жарти із псевдомінуванням можна сісти у в'язницю на 8 років.

Валентина Желєзная, жителька Черкас:

Я б взагалі , кажу, підвісила бандита, гада, за ноги …ну чого ніхто нічого не робить. Ето ж не перший раз замінірували , ето ми ж не перший раз забираєм малого - звонят, замініровано.

Євген Бойко, в.о директора департаменту гуманітарної політики Львівської міськради: