В четверг, 13 января, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сильный ветер охватит западные регионы.

13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Так, по информации синоптиков, сильный ветер ожидается в таких областях:

Волынская,

Ривненской,

Львовская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Ивано-Франковская,

Черновицкая,

Закарпатская.

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