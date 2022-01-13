В Украине штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода [ Редактировать ]
Непогода / Фото: Pixabay
В четверг, 13 января, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Сильный ветер охватит западные регионы.
13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Так, по информации синоптиков, сильный ветер ожидается в таких областях:
- Волынская,
- Ривненской,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Закарпатская.
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