Спочатку хотів так привітати рідних і друзів, та згодом - вирішив порадувати всіх

Санта на незвичних Оленях. Вулицями Кропивницького на стилізованому під казкові санчата байку - роз'їжджав Санта-Клаус. Вітав усіх зі святами та роздавав смаколики. Охочих сфотографуватися з чарівником-байкером та його сталевими Оленями було вдосталь. Сам Санта каже - спочатку хотів так привітати рідних і друзів, та згодом - вирішив порадувати всіх.

Олександр Митрофанов, житель Кропивницького: