Санта на незвичних "оленях" роз'їжджав вулицями Кропивницького [ Редактировать ]
Санта на незвичних Оленях. Вулицями Кропивницького на стилізованому під казкові санчата байку - роз'їжджав Санта-Клаус. Вітав усіх зі святами та роздавав смаколики. Охочих сфотографуватися з чарівником-байкером та його сталевими Оленями було вдосталь. Сам Санта каже - спочатку хотів так привітати рідних і друзів, та згодом - вирішив порадувати всіх.
Олександр Митрофанов, житель Кропивницького:
Мені хотілось щось зробити приємне для друзів своїх, хто приїхав поздоровив на площі, хто приїхав, поздоровляв на площі з Новим роком, а хто не зміг, то я додому приїхав поздоровляв їх і їх дітей, отака ідея.
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