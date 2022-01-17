Умер свергнутый экс-президент Мали [ Редактировать ]
Экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший западноафриканскую страну в 2013-2020 гг., скончался. Ему было 76 лет. Об этом сообщает France24.
Причины смерти не уточняются.
Кейта, по словам родных, умер в воскресенье утром в своем доме в Бамако, столице Мали.
Мужчина родился 29 января 1945 года на юге Мали.
- С начала 90-х годов ушел в политику - выступал против режима военных в Мали.
- С 1994-го по 2000 год был премьер-министром страны.
- В 2013 году он стал президентом. Вскоре после переизбрания в 2018 году Кейта объявил о борьбе с джихадистами, террористическая деятельность которых подрывала стабильность Мали.
- В результате путча 18 августа 2020 года несколько офицеров вооруженных сил Мали заставили президента уйти в отставку. Его арестовали, но впоследствии освободили под давлением международных организаций.
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