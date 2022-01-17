Штати пообіцяли "належну відповідь" за кібератаки на Україну [ Редактировать ]
"Належну відповідь" пообіцяли Сполучені Штати в разі підтвердження причетності Росії до нещодавньої кібератаки проти України. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив - якщо виявиться, що РФ здійснює кібератаки проти України, і якщо це триватиме й надалі, Сполучені Штати разом із союзниками підготують відповідь для Кремля. Водночас Салліван припустив, - кібератаки можуть бути частиною зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні. Нині США активно співпрацюють з українським урядом над посиленням захисту.
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