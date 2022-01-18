Крещенский Сочельник: главные приметы дня [ Редактировать ]
Во вторник, 18 января, отмечается Крещенский Сочельник. 19 января украинцы будут встречать один из главных праздников зимы - Крещение Господне. Он завершает период рождественских праздников.
Приметы на Сочельник:
- Звездное небо - к урожаю хлеба и гороха, а также приплоду овец. Скоро наступит мороз.
- Ночью не видно звезд - будет скудный урожай грибов.
- Метель - будут хорошо роиться пчелы, много меда летом.
- Сильный южный ветер - летом будет много гроз.
- Снег идет утром - урожай ранней гречихи. В полдень - средней. Вечером, соответственно, поздней гречихи.
- Петух поет в непривычное для него время - ожидается оттепель.
- Собаки много лают - в лесах будет много зверя и добычи для охотников.
- На деревьях лежит много снега - урожай плодов и меда.
- Какая погода в Крещенский сочельник, такая будет и на Масленицу.
Сон, приснившийся в Крещенский сочельник, считается пророческим, рассказывает или предупреждает человека о том, что грядет впереди.
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