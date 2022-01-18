Во вторник, 18 января, отмечается Крещенский Сочельник. 19 января украинцы будут встречать один из главных праздников зимы - Крещение Господне. Он завершает период рождественских праздников.

Приметы на Сочельник:

Звездное небо - к урожаю хлеба и гороха, а также приплоду овец. Скоро наступит мороз.

Ночью не видно звезд - будет скудный урожай грибов.

Метель - будут хорошо роиться пчелы, много меда летом.

Сильный южный ветер - летом будет много гроз.

Снег идет утром - урожай ранней гречихи. В полдень - средней. Вечером, соответственно, поздней гречихи.

Петух поет в непривычное для него время - ожидается оттепель.

Собаки много лают - в лесах будет много зверя и добычи для охотников.

На деревьях лежит много снега - урожай плодов и меда.

Какая погода в Крещенский сочельник, такая будет и на Масленицу.

Сон, приснившийся в Крещенский сочельник, считается пророческим, рассказывает или предупреждает человека о том, что грядет впереди.

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