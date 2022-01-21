"Вас ждет новый Афганистан и Чечня": власти Британии обратились к России [ Редактировать ]
В пятницу, 21 января, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделала заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Об этом сообщается на сайте правительства Британии.
Так, Украина будет сопротивляться России в случае вторжения - и Кремль получит войну, сопоставимую с кампаниями в Афганистане или Чечне.
По ее словам, Кремль не выучил уроки истории. Трасс отметила, что Украина - гордая страна с длительной историей. Она неоднократно сталкивалась с вторжениями, начиная с монголо-татарского, пережила Голодомор - и уровень ее сопротивления высок.
Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне.
Глава МИД Британии считает, что в России мечтают восстановить Советский Союз или что-то наподобие "большой России".
Ранее сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России.
Кроме того, Украина получит дополнительную помощь от США.
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