Как работают КПВВ на линии разграничения на Донбассе: график и правила [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
Работа всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Ежедневно открыт со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток оставался на уровне прошлой недели. За отчетный период (14-21 января) через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6152 человека, а на контролируемую территорию - 6425 человек.
Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 379 человек и 71 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса. В то же время 275 человек и 54 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ. При пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".
Напомним, что 10 января 2022 года на Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли.
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