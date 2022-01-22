Работа всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Ежедневно открыт со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток оставался на уровне прошлой недели. За отчетный период (14-21 января) через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6152 человека, а на контролируемую территорию - 6425 человек.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 379 человек и 71 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса. В то же время 275 человек и 54 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ. При пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".

Напомним, что 10 января 2022 года на Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли.