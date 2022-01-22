Президент Украины Владимир Зеленский открыл первую часть самого большого вантового моста в Украине, который соединил два берега Днепра. Об этом сообщает "Укринформ".

Вантовый мост через Днепр возводится в рамках национальной программы "Большое строительство". Он самый высокий в Украине. Высота пилонов, которые содержат мост, - 166 метров.

Отмечается, что переправа будет подсвечена современной и яркой LED-подсветкой в ​​синих, желтых и других цветах. Известно, что мост соединил два берега Днепра.

Читайте также, два новых моста через Днепр хотят построить в Киеве. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить ему вместе с "Укравтодором" и столичными администрациями – спланировать и построить два автомобильных переезда через реку.

Кроме того, в Ивано-Франковской области 10-летний мальчик сорвался с аварийного моста через реку Быстрица Солотвинская. Ребенок переходил реку по старому мосту, мощеному досками, настил не выдержал и мальчик сорвался вниз - на острые камни.