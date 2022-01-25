Також за інформацією прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі - уже невдовзі в Україну прибудуть американські протитанкові ракети Javelin. Доправити також планують і системи Протиповітряної Оборони. Кірбі зазначив, що американська програма військової допомоги Україні ще не вичерпана. Будуть і нові постачання. Однак американський посадовець уточнив, що йдеться лише про допомогу технікою, а не військами. Нагадаю, Київ уже отримав від Вашингтона дві партії зброї - загалом, на майже 200 тонн.