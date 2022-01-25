Київ отримав від Вашингтона зброї майже на 200 тонн [ Редактировать ]
Також за інформацією прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі - уже невдовзі в Україну прибудуть американські протитанкові ракети Javelin. Доправити також планують і системи Протиповітряної Оборони. Кірбі зазначив, що американська програма військової допомоги Україні ще не вичерпана. Будуть і нові постачання. Однак американський посадовець уточнив, що йдеться лише про допомогу технікою, а не військами. Нагадаю, Київ уже отримав від Вашингтона дві партії зброї - загалом, на майже 200 тонн.
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Швидка допомога зброєю Україні найкраще стримає Путіна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю. Цю позицію поділяють чимало західних лідерів. Але не Німеччина.
Про це заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі. За його словами, вони надійдуть до України найближчим часом.
Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії. Загальна вага вантажу - 80 тонн, - повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Рєзніков.
За словами посла, йдеться про "десятки ракет", та точної цифри Кууск не називає. Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширювати підтримку.
Про це у своєму твіттері повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Рєзніков.