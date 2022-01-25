Выдавил глаза: в Ивано-Франковской области мужчина жестоко избил своего знакомого [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Ивано-Франковской области 37-летний житель Коломыйского района жестоко избил своего 43-летнего знакомого и выдавил ему глазные яблоки.
Об этом сегодня, 25 января, сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.
Инцидент произошел 22 января. Пьяный мужчина начал бить по голове своего знакомого и, нажимая на глаза, выдавил их. В результате чего пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и ампутацию глазных яблок.
37-летнего злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога, за совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В центре Одессы дворник нанес смертельное ножевое ранение своему коллеге. Медики, вызванные на место инцидента, не смогли помочь пострадавшему - он истек кровью.
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