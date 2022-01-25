Пентагон віддав своїм військам наказ про повну бойову готовність [ Редактировать ]
Готовність номер один. Пентагон віддав своїм військам наказ про повну бойову готовність. Мова про 8 тисяч 500 солдат і офіцерів, яких можуть по тривозі перекинути до Європи.
Про таке рішення вищого керівництва Америки повідомив речник Міноборони, Джон Кірбі. За його словами, рішення щодо можливої передислокації ухвалюватиме НАТО; саме від Альянсу залежить і момент, в який це станеться. Але зрозуміло, що прив'язка - до подій навколо України.
У Пентагоні сказали, що цілодобово відстежують ситуацію біля українських кордонів із супутників - тобто агресія не буде раптовою і підготовка до неї не лишиться непомітною. Водночас Кірбі пояснює, що про відправлення американських підрозділів до України мови немає, це - рішення президента Байдена. В країні як і раніше залишатимуться лише військові інструктори США.
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