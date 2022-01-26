Заместитель Генерального прокурора Украины Игорь Мустеца купил особняк в Германии. Об этом рассказал осведомленный источник в Офисе генерального прокурора Украины. Недвижимость приобретена в одном из самых элитных курортных мест Германии - городе Баден-Баден. Дом зарегистрирован на близкое к Мустеце лицо, так как официальных средств у чиновника на такую сделку недостаточно.

Об этом сообщает интернет-издание "Аргументум".

"Речь идет о двухэтажном особняке в Баден-Бадене стоимостью 1,5 миллиона евро. Мустеца не афиширует совершенную накануне Нового года покупку даже среди самых приближенных людей. Возможно, о ней никто и не узнал бы, но переговоры в интересах Мустецы вели риелторы украинского происхождения в Германии. Оттуда и произошла утечка. Конечно, Мустеца будет все отрицать и ссылаться на наезд и клевету", - сообщил источник в Офисе генпрокурора.

Согласно официальной декларации заместителя генпрокурора, ни сам Мустеца, ни члены его семьи не имеют в собственности вообще никакой недвижимости. Проживает семья чиновника в арендованной квартире. Из наличных средств у Мустецы 60 тыс. грн, 84,5 тыс. дол США и 28 тыс. евро.

"Не нужно смотреть в официальную декларацию Мустецы. Он ежемесячно зарабатывает на своей должности от 500 тыс. до 1 млн. дол США. Это и крышевание конвертационных площадок, и просто наезды с целью вымогательства на бизнес. Рейдерство - не чужое для Мустецы понятие. И это без учета разовых акций за закрытие и открытие уголовных дел по конкретным лицам", - утверждает источник в ОГПУ.

Напомним, ранее журналист Василий Крутчак уже заявлял, что Игорь Мустеца осуществлял попытку рейдерского захвата предприятия "Экония", которое выпускает детскую воду "Малятко".

Назначение Игоря Мустецы заместителем Ирины Венедиктовой связывают с народным депутатом Ильей Павлюком и экс-руководителем департамента ГПУ времен Юрия Луценко Владимиром Бедрикивским.

Также СМИ сообщали, что с приходом в ОГП Игоря Мустецы было приостановлено расследование уголовных производств, связанных с незаконной деятельностью крупной транзитно-конвертационной цепочки.

Из объявлений о продаже недвижимости можно установить, что за приблизительно 1,5 млн. евро в Баден-Бадене можно приобрести особняк площадью до 300 кв м на 5-6 спален.