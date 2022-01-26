В Харькове случилась жуткая трагедия с мужчиной на стройке (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Харькове полиция расследует обстоятельства гибели на стройке 51-летнего мужчины - на него упала стена.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.
Трагедия произошла на площади Феербаха, погибшим оказался уроженец города Сумы.
По предварительной информации, он занимался реконструкцией нежилого дома.
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Кроме того, в Кировоградской области нашли тело годовалого мальчика, который замерз насмерть. В настоящее время правоохранители начали расследование жуткой трагедии, В ходе следствия стало известно, что малыш самостоятельно смог открыть незапертую на ключ дверь.
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