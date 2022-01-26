В Харькове полиция расследует обстоятельства гибели на стройке 51-летнего мужчины - на него упала стена.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Трагедия произошла на площади Феербаха, погибшим оказался уроженец города Сумы.

По предварительной информации, он занимался реконструкцией нежилого дома.

Читайте также, на Прикарпатье женщина оставила своего новорожденного ребенка на улице под домом соседей, и малыш умер от переохлаждения. После судебного разбирательства горе-мать, признанная виновной, получила условный срок 2 года.

Кроме того, в Кировоградской области нашли тело годовалого мальчика, который замерз насмерть. В настоящее время правоохранители начали расследование жуткой трагедии, В ходе следствия стало известно, что малыш самостоятельно смог открыть незапертую на ключ дверь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.