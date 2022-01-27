По заказу Минобороны КрАЗ поставил первую партию седельных тягачей для перевозки танков модели 6510ТЕ. Машины будут использоваться для транспортировки тяжелой военной техники. Об этом сообщает "Кременчугская газета".

Первая поставка насчитывает три автомобиля, отгрузка была произведена 25 января. Тягачи были переданы Министерству обороны после прохождения ведомственных испытаний и устранений замечаний заказчика.

Технический директор КрАЗа Сергей Дунь заявил:

Эти автомобили созданы специально под требования военных, их производство локализовано на нашем заводе.

Полноприводные седельные тягачи КрАЗ-6510ТЕ с колесной формулой 6х6 оснащены турбодизельным двигателем мощностью 450 л.с. и способны буксировать прицепы полной массой до 70 тонн. Машины могут работать в составе автопоезда для буксировки тяжелой военной техники - танков, бронетранспортеров, артиллерийских гаубиц.

Кроме того автомобили оборудованы гидролебедкой с тяговым усилием 15 тонн. Это позволяет буксировать с поля боя поврежденную технику.

Напомним, что в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что входит в этот одобренный пакет, пока неясно.

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