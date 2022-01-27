Беларусь заявила о выводе войск России со своей территории [ Редактировать ]
27 января, в четверг, начальник Генштаба ВС, первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич анонсировал возвращение российских войск.
По его словам, что подобные учения нужны для обеспечения безопасности Союзного государства и не представляют опасности для Европы и соседних стран.
"По окончании проверки военные части и подразделения ВС РФ покинут территорию Республики Беларусь, что и происходило после всех предыдущих учений", - подчеркнул Виктор Гулевич в своей речи.
В то же время западная разведка предполагает, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. По предварительной информации, в приграничных районах возможно находится от 112 до 120 тысяч российских военнослужащих.
Читайте также, в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.
Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины отрицают информацию о том, что украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. В рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье для мониторинга границы активно используется как авиация.
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