В Україні вшановують пам'ять Героїв Крут: кияни реконструювали костюми того часу [ Редактировать ]
День пам'яті Героїв Крут. Полеглих в бою сьогодні вшановує уся Україна. Крути - одна з трагічних сторінок нашої історії. Вояки ціною життя зупинили наступ та змінили перебіг історії. Як нині вшановували пам'ять українських героїв, - розкажуть наші журналісти.
Урочистості розпочалися з самісінького ранку в столиці. Президент Володимир Зеленський разом з військовим керівництвом держави поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут.
Пообіді вшанувати пам'ять загиблих збираються і кияни біля станції метро Арсенальна.
Аби наблизитись до подій, учасники реконструювали костюми того часу. Одягають мундири, спорядження і зброю Першої світової війни. Після приготувань люди шикуються в колону. І рушають під патріотичні пісні.
Василь Богайчик, кореспондент:
Від Арсенальної хода прямує до Аскольдової могили. Бо саме тут тіла юних героїв полеглих під Крутами знайшли спокій у братському поховані.
Вшанувати пам'ять героїв прийшли студенти, бійці ООС і митці.
Сергій Мартинюк, письменник:
Вони дійсно зробили неймовірно. Вони зупинили, вони підірвали і дали можливість нашим дипломатам заключити ті угоди, де визнали нашу державу. Тому честь їм і слава. Якщо забудемо, ми знову програємо.
Петро Гудин, головнокомандувач козацької територіальної оборони України:
Оце те, що ми прийшли сюди, щоб віддати їм шану і сказати ще раз - дякуєм вам, за ті теплі серця і за ті речі, які ви зробили тоді 104 роки назад, в бою під Крутами.
Бою під Крутами 104 роки. 29 січня наступ на Київ стримали курсанти і студенти. Сили ворога були в рази більшими, та попри це, тоді противник зазнав гідну відсіч. 27 студентів потрапили в полон. Хлопців катували, а потім стратили. Завдяки мужності та відвазі бійців УНР підписала Брест-Литовський договір із країнами Четверного союзу. Її визнали самостійною державою. А армію Республіки підтримали Німецькі та Австро-Угорські війська.
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