НАЭК "Энергоатом" 30 января подключила к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом впервые за всю историю атомной энергетики Украины работают все 15 энергоблоков одновременно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сегодня, 30 января, в 05:45 (06:45 мск) энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планового предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности... Это позволит нашей энергетической системе уверенно и максимально стабильно пройти холодное время года.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала АЭС нет. По состоянию на воскресенье на Украине работают все 15 энергоблоков.

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"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. На украинских АЭС работают 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. В конце 2018 года украинская компания "Энергоатом" и ТВЭЛ продлили контракт на поставки российского ядерного топлива до 2025 года.

Напомним, что украинские власти приняли решение достроить энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Строительство энергоблока №3 ХАЭС было начато в сентябре 1985 года, энергоблока №4 - в июне 1986-го. В 1990 году работы были приостановлены из-за моратория на строительство новых АЭС. На данном этапе строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для №3 и 15% для №4.

В августе 2021 года Украина подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум, предусматривающий строительство по ее технологии энергоблока Хмельницкой АЭС и впоследствии еще 4 блоков общей стоимостью до $30 млрд.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" будет покупать уран во Франции вместо России.