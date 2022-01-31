С 1 февраля крупнейшая в Украине сеть АГНКС "Укравтогаз" закрывает все свои заправки. Причина - неблагоприятная конъюнктура на рынке. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтогаз".

Работа АГНКС компании "Укравтогаз", которая входит в структуру государственной НАК "Нафтогаз Украина", прекращается на неопределенный срок. По сути, речь идет о закрытии станций.

С 01.02.2022 г. вносятся изменения в режим и график работы АГНКС сети "Укравтогаз" – с 6:45 будет прекращена коммерческая заправка автотранспорта на АГНКС.

В "Укравтогазе" причиной закрытия станций называют уменьшение объемов реализации метана, рост стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

Чуда не случилось, и наше предприятие пострадало в сложившейся на рынке ситуации. На данном этапе цена газа не меняется, он как был дорогим, так и остается дорогим, поэтому мы вынуждены приостановить работу всех своих станций.

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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