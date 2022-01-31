Питання безпеки України - сьогодні в центрі уваги в Нью-Йорку. Сполучені Штати скликали засідання Ради безпеки ООН. Причина - ситуація на кордоні й загроза вторгнення.

Та чи матиме зустріч реальні результати? І на що може вплинути рішення Радбезу - з'ясував Дмитро Анопченко.

Скликати Радбез - ініціатива Сполучених Штатів. У представництві США при ООН, де організовували зустріч і весь минулий тиждень вели переговори з представниками інших країн, кажуть: чудово розуміють, що Росія має право вето й будь-яке рішення заблокує. Тому формального рішення сьогодні й не планується, прагнуть іншого. Гучно, з міжнародної трибуни, під час відкритого обговорення (а отже - в прямому ефірі) викласти факти накопичення військ. Поставити Росії пряме запитання: "Чи планується напад?" І почути відповідь.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Важливо, щоб інші члени ООН зрозуміли, що російська агресія підриває і їхню власну безпеку. Так, Росія сьогодні загрожує Україні та її суверенітету, але все набагато глибше: Москва підриває засадничі принципи ООН, що одна нація не може просто взяти й силою змінити кордони іншої й ніхто не може диктувати іншим, який вибір їм робити. Інакше відкриється скринька Пандори - і ось це вже всіх непокоїть.

США запропонували, щоб на самому початку про нинішню ситуацію на українському кордоні Радбезу доповіла особа незаангажована - заступник генсека ООН. Це дасть можливість об'єктивно оцінити стан справ. І такий аналіз усі вихідні готував секретаріат Об'єднаних Націй. Далі - дискусії. Чи можуть вони дійти до ідеї спрямувати в Україну "блакитні шоломи ООН", щоб попередити наступ чи зупинити його, якщо агресія почнеться? Відповідаючи на моє запитання, посол каже: поки що формальної пропозиції щодо цього немає.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Цього я не можу передбачити. Таке рішення має ухвалюватися з огляду на те, якого висновку дійде Радбез. Але наскільки я знаю, поки що ніхто не порушив формального питання щодо можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні.

Не під запис американські дипломати кажуть: надзвичайно важливо побачити, як поводитиметься і що говоритиме Китай. Адже, з одного боку, Пекін активно зближується з Москвою і здатен її підтримати; з іншого - готується до Олімпіади й точно не хоче загострення під час проведення ігор. Західна преса навіть писала, що було особисте звернення китайського керівництва: начебто просили Кремль утриматися від агресії й не псувати їм свято. І коли зараз щодо України відбувається відкрита дискусія, Піднебесна має визначити свою позицію.

Але чого самі американці, які ініціювали засідання, чекають від Радбезу, так це, по-перше - об'єднати країни світу в таку собі неформальну політичну "коаліцію проти нападу". А, по-друге, отримати від Росії чіткі запевнення. Адже обіцянки, які дадуть на такому рівні, мають незрівнянно більшу вагу.