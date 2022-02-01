Процес схвалення може тривати від декількох днів до тижнів.

Про це повідомляють видання CNN та Bloomberg. За їхніми даними, це Бріджит Брінк. Однак, Вашингтон офіційно ще не висунув її, бо український уряд не дав згоди.

Процес схвалення може тривати від декількох днів до тижнів. Наразі Брінк працює послом США у Словаччині. Понад 15 років в Україні не було американського посла.

Місію очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор з 2006 по 2009 рік, і Крістіна Квін, яка очолює місію нині.