Джо Байден обрав нового посла в Україні [ Редактировать ]
Про це повідомляють видання CNN та Bloomberg. За їхніми даними, це Бріджит Брінк. Однак, Вашингтон офіційно ще не висунув її, бо український уряд не дав згоди.
Процес схвалення може тривати від декількох днів до тижнів. Наразі Брінк працює послом США у Словаччині. Понад 15 років в Україні не було американського посла.
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