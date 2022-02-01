Во вторник, 1 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по "гарантиям безопасности" проигнорировали российские озабоченности. Об этом сообщалось в ходе пресс-конференции Путина с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

Россия, по его словам, не увидела учета трех ключевых требований по "гарантиям".

Мы также провели обстоятельный обмен мнениями по поводу российских предложений США и НАТО по поводу предоставления России долгосрочных юридических гарантий безопасности.

Он отметил, что власти России внимательно анализируют полученные от США и НАТО письменные ответы.

Уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся нерасширения НАТО, отказа от размещения ударного вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.

Он добавил, что США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности.

Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности… Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет безопасности других государств.

Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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