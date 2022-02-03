Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил о том, что у ЕС пока нет даты вступления Украины в блок. Пока прорабатывают потенциал Соглашения об ассоциации.

По его словам, они с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили Соглашение об ассоциации.

Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов.

На вопрос о том, есть ли какие-либо возможные даты вступления Украины в ЕС, он ответил: "Нет. На данном этапе мы не можем называть конкретные даты".

Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации.

Как сообщали "Подробности", сенаторы США от Демократической партии представили законопроект, устанавливающий санкции против России в случае вторжения в Украину, которые "причинят огромные затраты для российской экономики".

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