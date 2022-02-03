"Даты вступления Украины в ЕС нет" - Еврокомиссия [ Редактировать ]
Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил о том, что у ЕС пока нет даты вступления Украины в блок. Пока прорабатывают потенциал Соглашения об ассоциации.
По его словам, они с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили Соглашение об ассоциации.
Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов.
На вопрос о том, есть ли какие-либо возможные даты вступления Украины в ЕС, он ответил: "Нет. На данном этапе мы не можем называть конкретные даты".
Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации.
Как сообщали "Подробности", сенаторы США от Демократической партии представили законопроект, устанавливающий санкции против России в случае вторжения в Украину, которые "причинят огромные затраты для российской экономики".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украина хочет урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем
Европейский союз заканчивает разработку санкций на случай вторжения России в Украину
В среду, 2 февраля, правительство согласовало назначение нового главы Киевской ОГА
В среду, 2 февраля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует внеочередное заседание
Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины