Максимум здоровья, максимум долголетия, максимум благоденствия - вот как охарактеризовал новый социализм лидер украинских "левых" Максим Гольдарб. Новый социализм - это отсутствие бедности, бесплатная медицина и образование и мир в Украине, подчеркнул лидер политической силы.

Максим Гольдарб рассказал, какой станет Украина при новом социализме. Это будет государство, строящее добрые отношения с соседями, страна, где будут высокие социальные стандарты.

"Новый социализм – это отсутствие бедности. Новый социализм - это сначала европейские зарплаты и ценности, а уже потом европейские тарифы и налоги, и цены. Новый социализм - это доход семьи, которого хватит не только на еду и коммуналку, но и на отдых, здоровье и развитие детей", – заявил лидер партии "Союз Левых Сил" ("За новый социализм").

Экономика станет регулируемой, а цены - стабильными. Для бизнеса установят простые и прозрачные правила. В государстве исчезнет безработица и будут обеспечены высокие стандарты безопасности. Украинцы больше не станут бежать за границу в поисках работы и еды, заверил Максим Гольдарб.

"Новый социализм - это сначала интересы Украины и украинцев, а уже потом США, Европы, Всемирного банка и МВФ. Новый социализм - это справедливое преследование врагов и вредителей. Вот это новый социализм", - резюмировал глава СЛС (ЗНС).

