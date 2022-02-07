Новый социализм - это мерило жизни не по минимуму, а по максимуму [ Редактировать ]
Максимум здоровья, максимум долголетия, максимум благоденствия - вот как охарактеризовал новый социализм лидер украинских "левых" Максим Гольдарб. Новый социализм - это отсутствие бедности, бесплатная медицина и образование и мир в Украине, подчеркнул лидер политической силы.
Максим Гольдарб рассказал, какой станет Украина при новом социализме. Это будет государство, строящее добрые отношения с соседями, страна, где будут высокие социальные стандарты.
"Новый социализм – это отсутствие бедности. Новый социализм - это сначала европейские зарплаты и ценности, а уже потом европейские тарифы и налоги, и цены. Новый социализм - это доход семьи, которого хватит не только на еду и коммуналку, но и на отдых, здоровье и развитие детей", – заявил лидер партии "Союз Левых Сил" ("За новый социализм").
Экономика станет регулируемой, а цены - стабильными. Для бизнеса установят простые и прозрачные правила. В государстве исчезнет безработица и будут обеспечены высокие стандарты безопасности. Украинцы больше не станут бежать за границу в поисках работы и еды, заверил Максим Гольдарб.
"Новый социализм - это сначала интересы Украины и украинцев, а уже потом США, Европы, Всемирного банка и МВФ. Новый социализм - это справедливое преследование врагов и вредителей. Вот это новый социализм", - резюмировал глава СЛС (ЗНС).
по теме
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против России
В воскресенье, 6 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом
В пятницу, 4 февраля, президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
В пятницу, 4 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина мобилизовала самый высокий уровень международной поддержки
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, от чего зависит запуск "Северного потока-2"