Ученые выяснили, как коронавирус влияет на половую функцию мужчин [ Редактировать ]
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Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов, но через некоторое время после выздоровления показатели возвращаются в норму. К такому выводу пришли российские ученые из Сеченовского университета, исследование которых опубликовал научный журнал Andrology.
Ученые в течение полугода обследовали 88 мужчин, из которых половина болела COVID-19. Ультразвуковое исследование не выявило никаких воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин.
У перенесших коронавирус мужчин зафиксировали проблемы с гормональным статусом. Выяснилось, что COVID-19 заметно снижает уровень мужского гормона тестостерона, однако через три месяца после выздоровления все показатели возвращаются в норму.
Ранее "Подробности" предупреждали о том, что ученые связали просмотр порно с импотенцией. И назвали импотенцию предвестником смерти.
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