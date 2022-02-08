Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов, но через некоторое время после выздоровления показатели возвращаются в норму. К такому выводу пришли российские ученые из Сеченовского университета, исследование которых опубликовал научный журнал Andrology.

Ученые в течение полугода обследовали 88 мужчин, из которых половина болела COVID-19. Ультразвуковое исследование не выявило никаких воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин.

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У перенесших коронавирус мужчин зафиксировали проблемы с гормональным статусом. Выяснилось, что COVID-19 заметно снижает уровень мужского гормона тестостерона, однако через три месяца после выздоровления все показатели возвращаются в норму.

Ранее "Подробности" предупреждали о том, что ученые связали просмотр порно с импотенцией. И назвали импотенцию предвестником смерти.