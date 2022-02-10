Космическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship. Об этом сообщает Youtube-канал NASASpaceflight.

Отмечается, что аппарат уже готово к первому орбитальному полету.

Зрители прямого эфира наблюдали успешное соединение SpaceX с прототипом Starship 20, которые оснащен новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.

Общая высота ракеты достигает 120 метров.

Для строительства была использована 140-метровая башня с роботизированными манипуляторами "Мехазиллу", которая будет ловить первую ступень во время приземления после полета.

Читайте также, американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Ракета с военным спутником NROL-87 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Кроме того, американская компания SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 52 миниспутников глобальной интернет-связи в системе Starlink. Аппараты с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на орбиту в 541 километр, где начнут штатную работу.

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