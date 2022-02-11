Столтенберг предупредил о видах агрессии России [ Редактировать ]
В пятницу, 11 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности, что помимо угрозы вторжения России в Украину есть риск других видов агрессии.
В частности, риски свержения власти в Киеве.
Есть риск полноценного вторжения, но есть и риск других видов агрессивных действий, включая попытки свержения власти в Киеве, гибридные кибератаки и многие другие виды российской агрессии. Нет никакой уверенности, но мы знаем, что наращивание военной мощи продолжается.
Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.
Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.
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