Brabus выпустил первый мотоцикл (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Brabus
Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило Brabus 1300 R - первый в истории компании мотоцикл.
Инженеры взяли за основу австрийский мотоцикл KTM 1290 Super Duke R Evo и оснастили особыми обтекателями и накладками из углепластика, новым седлом с подогревом, фирменными 9-спицевыми дисками Monoblock Z, специальным выхлопом с двойным глушителем новой фарой и особым декором.
180-сильный 1,3-литровый двигатель V2 с мощностью 180 л.с. и 140 Нм крутящего момента, адаптивная подвеска WP APEX и другие технические элементы остались стандартными.
Brabus 1300 R разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, максимальная скорость - 270 км/час. Вес мотоцикла - 194 кг, расход топлива - 5,5 л.
Колеса - 17-дюймовые Brabus Monoblock Z с шинами Bridgestone Battlax S22. За торможение отвечают механизмы Brembo.
В продаже Brabus 1300 R выйдет в двух версиях в цветах Magma Red и Signature Black, каждая из которых будет выпущена тиражом 77 экземпляров.
Напомним, что Harley-Davidson начал выпускать электрические мотоциклы.
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