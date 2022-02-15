Канада предоставит Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн). Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Это вооружение включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов и снайперские винтовки.

В заявлении Минобороны Канады говорится, что решение об этом было принято после консультаций с украинской стороной, и оружие предоставят "для дальнейшей помощи украинским силам безопасности в защите от нежелательной и усиливающейся агрессии России".

Ранее канадские власти заявляли лишь о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.

Напомним, что ранее Канада согласилась выделить Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине.