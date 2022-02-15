Канада поставит Украине пулеметы и снайперские винтовки [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Канада предоставит Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн). Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Это вооружение включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов и снайперские винтовки.
В заявлении Минобороны Канады говорится, что решение об этом было принято после консультаций с украинской стороной, и оружие предоставят "для дальнейшей помощи украинским силам безопасности в защите от нежелательной и усиливающейся агрессии России".
Ранее канадские власти заявляли лишь о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.
Напомним, что ранее Канада согласилась выделить Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине.
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