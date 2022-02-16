Утром 16 февраля на спецлинию поступило анонимное сообщение о "минировании" всего Киева.

По данным журналистов, специалисты уже проводят проверки.



В то же время силовые органы пока не сообщают подробностей о вероятном "минированни" объектов в Киеве.

Примечательно, что в последние недели волна анонимных сообщений о "минировании" прокатилась не только Киевом, но и всей Украиной.

В МВД рассказали, что с начала года в стране зафиксировали больше ложных сообщений о "минировании", чем за весь прошлый год.

Читайте также, столичным правоохранителям поступил звонок о минировании всех учреждений среднего образования. Сотрудники экстренных служб выехали на места, которые являются объектами минирования. В настоящее время проводится проверка для выявления каких-либо взрывчатых веществ.

Кроме того, в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

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