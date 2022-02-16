"Весь Киев заминирован": полиция ищет взрывчатку в столице [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Утром 16 февраля на спецлинию поступило анонимное сообщение о "минировании" всего Киева.
По данным журналистов, специалисты уже проводят проверки.
В то же время силовые органы пока не сообщают подробностей о вероятном "минированни" объектов в Киеве.
Примечательно, что в последние недели волна анонимных сообщений о "минировании" прокатилась не только Киевом, но и всей Украиной.
В МВД рассказали, что с начала года в стране зафиксировали больше ложных сообщений о "минировании", чем за весь прошлый год.
Читайте также, столичным правоохранителям поступил звонок о минировании всех учреждений среднего образования. Сотрудники экстренных служб выехали на места, которые являются объектами минирования. В настоящее время проводится проверка для выявления каких-либо взрывчатых веществ.
Кроме того, в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.
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