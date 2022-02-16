В австралийском Сиднее акула впервые за 60 лет убила человека [ Редактировать ]
Тигровая акула
В Сиднее (Австралия) впервые за 60 лет произошло смертельное нападение акулы на человека, сообщает SkyNews. Жертвой атаки стал мужчина, плававший в океане.
Инцидент произошел на пляже Малабар. По словам очевидцев, морская хищница напала на человека, плававшего в гидрокостюме подальше от берега.
Какой-то парень там плавал, и акула подплыла к нему и напала.
По словам людей, акула была примерно 4,5 метров в длину, а само нападение длилось не больше минуты. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть мужчины, добавив, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Полиция на данный момент не предоставила никакой информации о личности погибшего. Это первое смертельное нападение акулы в Сиднее с 1963 года.
С начала 2022 года на Зеленом континенте зарегистрировали четыре случая нападения акул на человека, три из них - в штате Новый Южный Уэльс и один в Западной Австралии.
Напомним, что в Мексике заметили огромную акулу с необычным шрамом.
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