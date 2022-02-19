Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля летит в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности. Об этом сообщили в Офисе президента.

На Мюнхенской конференции по безопасности запланированы встречи Зеленского:

с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном;

с канцлером Германии Олафом Шольцом;

с вице-президентом США Камаллой Гаррис;

с представителями международных финансовых институций.

Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины. Визит распланирован динамично, возвращение в Киев - сегодня (19 февраля - ред.).

Дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена ​​достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Он готов на "любой формат" переговоров.