Около 53 тыс. человек прибыли на территорию Россию из Донбасса в рамках массовой эвакуации населения. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.

К 19:00 границу пересекли более 53 тыс. жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения.

В ближайшие часы в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области приедут еще 2,8 тыс. жителей Донбасса. В понедельник, 21 февраля, 15 поездов с беженцами из Ростовской области прибудут в другие регионы России.

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Более 419 жителей Донбасса обратились за медицинской помощью, из них 74 человека - это дети. Материальную помощь в размере 10 тыс. рублей (3700 грн) получили почти 700 человек.

Сегодня мы обработали около 3,5 тыс. заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат. Почти 700 человек получили деньги, которые выделены правительством РФ.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.

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Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.