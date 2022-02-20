Псевдоевакуація до Росії мирних жителів окупованого Донбасу - це черговий метод кремлівської пропаганди, спрямований на демонізацію Збройних сил України. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Псевдоевакуація - це традиційні методи Російської Федерації - створення фейків, залякування населення на тимчасово окупованих територіях, сіяння паніки та нагнітання ситуації, нібито українські збройні сили збираються силоміць повертати ці території. Наша стратегія - тільки мирний дипломатичний шлях. Але ми боронимо ту територію, яка є на сьогодні контрольованою, і жодного сантиметра цієї землі ніхто не віддасть. Натомість треба чітко розуміти, що українські збройні сили не стріляють по мирному населенню і не руйнують об'єкти інфраструктури на окупованих територіях.

Заступниця міністра оборони визнала, що через безпекову ситуацію на сьогодні мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей не мають змоги виїжджати на територію вільної України.

Нажаль, через інтенсивні обстріли було закрито КПВВ "Щастя". Натомість на сьогодні відпрацьовуються всі можливі механізми для того, щоб була можливість повертатися. І дійсно, Україна завжди не просто рада поверненню своїх громадян. Україна піклується про своїх громадян, і ми розуміємо, заручниками якої складної ситуації вони є на сьогодні.

Як повідомляли "Подробиці", до Росії з Донбасу вже вивезли 53 тисячі осіб. Такі дані у неділю, 20 лютого, повідомив МНС РФ.