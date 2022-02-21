Жители столицы делятся фотографиями радуги, которая раскинулась над городом утром 21 февраля.

Необычное для зимы явление заметили в Святошинском районе. Успели сфотографировать радугу также жители Троещины.

Жители столицы, считают это знаком того, что в стране будет мир. Кроме того, есть приметы, связанные с этим редким явлением.

В старину считалось, что тот, кто увидел радугу зимой, будет весь год обласканный удачей и везением. Увидев зимой радугу, можно смело загадывать желание.

Напомним, в NASA заявили о том, что астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Космическая глыба движется в сторону планеты со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

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