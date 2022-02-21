Грандіозний салют закрив зимню Олімпіаду у Пекіні [ Редактировать ]
У Пекіні закінчилися Олімпійські ігри. Заключну церемонію увінчав грандіозний салют. Нічне небо над столицею Китаю освітили тисячі вогників. З цієї Олімпіади українська збірна повернулася з єдиною нагородою. Срібну медаль виборов фристайліст - Олександр Абраменко. А тріумфували на іграх норвежці. У них - 37 нагород. На другому місці - збірна Німеччини. А замкнув трійку переможців - господар змагань - Китай.
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