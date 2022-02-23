Во вторник, 22 февраля, в Подольском районе столицы из окна квартиры на пятом этаже выпал мальчик, 2009 года рождения.

Информацией об этом поделились в Telegram-канале dtp.kiev.ua

"Мужчина выгуливал собаку и увидел страшную картину - около 19 дома в луже крови лежал юноша 2009 г.р. без сознания. Парень выпрыгнул из окна пятого этажа. К моменту трагедии в квартире находился сам, только недавно вернулся из школы. Узнав о трагедии, мама ребенка сразу прибежала с работы со слезами на глазах. Также на месте находились классный руководитель и директор школы, от комментариев отказались, сообщили, что парень был спокойным и хорошо учился в школе", - сообщается на канале.

Причины страшного события устанавливают правоохранители.



Ребенка госпитализировали, он выжил.

В комментариях предположили, что причиной трагедии мог стать буллинг в школе.

Ранее писали, что в Москве 30-летняя женщина родила дома ребенка и решила от него избавиться. Она завернула младенца в пакет и выбросила его из окна четвертого этажа.