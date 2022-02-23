В Киеве случилась страшная история с подростком (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 22 февраля, в Подольском районе столицы из окна квартиры на пятом этаже выпал мальчик, 2009 года рождения.
Информацией об этом поделились в Telegram-канале dtp.kiev.ua
"Мужчина выгуливал собаку и увидел страшную картину - около 19 дома в луже крови лежал юноша 2009 г.р. без сознания. Парень выпрыгнул из окна пятого этажа. К моменту трагедии в квартире находился сам, только недавно вернулся из школы. Узнав о трагедии, мама ребенка сразу прибежала с работы со слезами на глазах. Также на месте находились классный руководитель и директор школы, от комментариев отказались, сообщили, что парень был спокойным и хорошо учился в школе", - сообщается на канале.
Причины страшного события устанавливают правоохранители.
Ребенка госпитализировали, он выжил.
В комментариях предположили, что причиной трагедии мог стать буллинг в школе.
Ранее писали, что в Москве 30-летняя женщина родила дома ребенка и решила от него избавиться. Она завернула младенца в пакет и выбросила его из окна четвертого этажа.
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