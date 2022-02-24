В Киеве разбомбили военную часть - ГСЧС [ Редактировать ]
24 февраля в 06:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории воинской части в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как оказалось, возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части на Броварском проспекте: одно здание разрушено 3 и 4 этаж, поврежден 1 и 2 этаж, второе здание горит.
Есть пострадавшие, бригады скорой помощи следуют. Подразделениями ГСЧС проводится ликвидация пожара.
На месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.
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