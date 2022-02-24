Украинские военные под Краматорском сбили шестой российский самолет [ Редактировать ]
В ходе нападения России украинская сторона сбила шестой российский самолет. Цель поразили под Краматорском Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook Сухопутные войска ВСУ.
"В районе Краматорска уничтожен 6-й самолет РФ. Следите за обновлениями", - говорится в сообщении.
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