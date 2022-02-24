В Одессе прогремело два мощных взрыва (видео) [ Редактировать ]
В Одессе прогремело два мощных взрыва недалеко от центра. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. На видео - последствия взрыва в районе Аркадия.
Появились новые кадры взрыва в Одессе. Очевидцы сообщают, что снаряд прилетел в завод "Микрон".
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