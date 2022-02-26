Бои в Василькове: в ВСУ заявили о потерях противника [ Редактировать ]
По состоянию на 26 февраля сухопутные силы дают расклад по боям в Василькове. Об этом сообщается в Facebook.
- установка С-300 сбила российский вертолет и штурмовик Су-25,
- украинский истребитель сбил транспортник Ил-76.
"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха", - говорится в сообщении.
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