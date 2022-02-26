Под Одессой двух диверсантов взяли в плен [ Редактировать ]
Фото: function.mil.ru
В субботу, 26 февраля, ВСУ взяли под Одессой в плен двух диверсантов. Они уже дают показания соответствующей службе. Об этом заявил глава общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.
"В районе Коблево взяты в плен два диверсанта, они уже дают показания соответствующей службе", - говорится в сообщении.
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