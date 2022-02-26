В субботу, 26 февраля, ВСУ взяли под Одессой в плен двух диверсантов. Они уже дают показания соответствующей службе. Об этом заявил глава общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

"В районе Коблево взяты в плен два диверсанта, они уже дают показания соответствующей службе", - говорится в сообщении.