В Киеве снаряд российских оккупантов попал в жилой дом (видео) [ Редактировать ]
Фото: соцсети
В субботу, 26 февраля, в Киеве, недалеко от аэропорта "Жуляны" российские оккупанты ударили по жилому дому.
В ГосЧС подтвердили информацию и точный адрес попадания снаряда в жилой дом: проспект Лобановского,6-А.
Разрушены несколько этажей.
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