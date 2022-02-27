В Киеве на Нивках прогремела стрельба [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
По состоянию на воскресенье , 28 февраля, на киевских Нивках слышен стрелковый бой, который проходит ближе к центру столицы.
Об это сообщается в Telegram.
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