Российские военные обстреляли из артиллерии город Сумы. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

В жилом секторе погиб мужчина, еще женщина получила ранения и была госпитализирована.

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в результате вражеского обстрела.

"26 февраля в 18:39, 10 спасателей 1 и 3 государственных пожарно-спасательных частей привлекались к ликвидации последствий артиллерийского обстрела жилого сектора по ул. Сельхозтехника.

Бойцы ГСЧС занимались работами по ликвидации очагов горения, и во время работ по разбору конструкций было обнаружено тело мужчины.

Женщина, которая была ранена, находилась на улице. Ее на карете "скорой помощи" увезли в больницу.

Также в ГСЧС опубликовали видео с места происшествия.