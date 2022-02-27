Сумы обстреляли из артиллерии: погиб мужчина [ Редактировать ]
Российские военные обстреляли из артиллерии город Сумы. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины.
В жилом секторе погиб мужчина, еще женщина получила ранения и была госпитализирована.
Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в результате вражеского обстрела.
"26 февраля в 18:39, 10 спасателей 1 и 3 государственных пожарно-спасательных частей привлекались к ликвидации последствий артиллерийского обстрела жилого сектора по ул. Сельхозтехника.
Бойцы ГСЧС занимались работами по ликвидации очагов горения, и во время работ по разбору конструкций было обнаружено тело мужчины.
Женщина, которая была ранена, находилась на улице. Ее на карете "скорой помощи" увезли в больницу.
Также в ГСЧС опубликовали видео с места происшествия.
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