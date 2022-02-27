Не покидайте мест укрытий: в Харькове заявили о прорыве российской техники [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 февраля, губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о прорыве в Харьков российской техники.
Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют неприятеля. Гражданское население просим не выходить на улицы города.
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