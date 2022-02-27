В Киеве вражеская ДРГ расстреляла семью с тремя детьми, взрослые и ребенок погибли [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Елены Телиги, 26 февраля, диверсионный отряд оккупационных российских войск расстреляли автомобиль, в котором сидели двое взрослых и три ребенка. Об этом сообщает LB.ua.
Пули российских врагов на месте забрали жизни четвероклассницы Полины и ее родителей. За жизнь еще двоих деток отчаянно борются врачи. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сестра погибшей девочки находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №17 с серьезным пулевым ранением. Брат погибшего ребенка находится в "Охматдете".
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